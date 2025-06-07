ليفربول يحسم صفقة جوهرة ألمانيا مقابل 150 مليون يورو

أكدت شبكة سكاي سبورت أن ناديا ليفربول وباير ليفركوزن توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن انضمام صانع الألعاب فلوريان فيرتز إلى “الريدز”.

ليفربول يحسم صفقة فيرتز

وتابعت: “من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 150 مليون يورو”.

وأشارت سكاي سبورت إلى أنه سيتم إجراء الفحص الطبي الأسبوع المقبل، وبعدها إعلان الصفقة رسميًا من قبل ليفربول وتقديم اللاعب.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن ليفربول قدم عرضًا ثانيًا بقيمة 129 مليون يورو، غير أن إدارة باير ليفركوزن واجهته بالرفض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.