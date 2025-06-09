موعد مباراة إيطاليا ومولدوفا بتصفيات كأس العالم 2026

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره مولدوفا، اليوم الإثنين، بستاد جيجليو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

موعد مباراة ايطاليا ومولدوفا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب إيطاليا أمام مولدوفا فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الإثنين بتصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الرابع فى جدول ترتيب المجموعة التاسعة بمشوار تصفيات المونديال، دون رصيد من النقاط، ويأتي منتخب مولدوفا في المركز الخامس والأخير دون رصيد من النقاط أيضًا.

مشوار منتخب إيطاليا في تصفيات كاس العالم

افتتح منتخب إيطاليا مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بهزيمة تاريخية أمام النرويج يوم الجمعة الماضي، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب الإيطالي التي تتلقى فيها شباكه 3 أهداف خلال الشوط الأول في مباراة ضمن تصفيات لكأس العالم.

وغاب منتخب الأزوري عن المشاركة في الجولتين الأولى والثانية بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، لانشغاله بالمشاركة في دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية، قبل أن يودع البطولة أمام منتخب ألمانيا.

وقد يواجه المنتخب الإيطالي الفشل في التأهل المباشر إلى مونديال 2026، كما حدث في النسخة الماضية بمونديال 2022 في قطر، خاصة وأن الفارق مع النرويج متصدر المجموعة 9 نقاط بعد 3 جولات.

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