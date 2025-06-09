أبرز المعلومات عن نجم برتغالي عطل لامين يامال ومحمد صلاح

توج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا، بعد فوز مثير بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في اللقاء النهائي الذي خرج بالتعادل بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وحصد جائزة رجل مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 عن جدارة واستحقاق اللاعب البرتغالي نونو مينديز ظهير أيسر باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كان بطل المشهد الأخير في البطولة القارية.



وسلطت تقارير صحفية الضوء علي أرقام مينديز بعدما أوقف خطورة لامين يامال نجم المنتخب الإسباني تمامًا، بخلاف أنه سجل هدفًا رائعًا لصالح البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بالاضفة لمسيرته الرائعة مع باريس سان جيرمان بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ومنح النجم البرتغالي نونو مينديز لقب دوري الأمم الأوروبية إلى القائد كريستيانو رونالدو.

ووفقا لموقع أرم نيوز فإن اللاعب نونو مينديز صاحب الـ 22 عامًا، لمع نجمه بعد تخرجه من قطاع الناشئين بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وتصعيده للفريق الأول عام 2019.

وبعد عامين فقط مع لشبونة، خطف مينديز أنظار مسؤولي باريس سان جيرمان الذين حصلوا على توقيعه في صيف 2021 مقابل 40 مليون يورو.

ومع مرور الوقت حجز نونو مينديز مقعده في تشكيل العملاق الباريسي، ولعب دورًا كبيرًا في تتويج باريس بالألقاب المحلية ودوري أبطال أوروبا أيضا.

وتألق مينديز في ليلة التتويج وأوقف تمامًا خطورة لامين يامال نجم المنتخب الإسباني وأخطر لاعبيه.

مينديز نال تقييم 8.7، وسجل هدفًا رائعًا، كما أنه أبعد 3 محاولات من بينها تسديدة، بخلاف تمرير الكرة 38 مرة بطريقة صحيحة من أصل 47.



وفاز مينديز بصراع هوائي من أصل كرتين، بخلاف صناعة فرصة خطيرة، مع تسجيله الهدف، وفوزه بسبع صراعات ثنائية من أصل 10.

ونجح لاعب البرتغال في المراوغة 4 مرات بنجاح من أصل 5 محاولات، في تفوق واضح لظهير أيسر باريس.

وقدم اللاعب البرتغالي مستويات بارزة في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، ولعب مباراة لا تنسى ضد ليفربول الإنجليزي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

إيقاف محمد صلاح

وأوقف مينديز تمامًا خطورة محمد صلاح نجم ليفربول وقدم مباراة رائعة وساهم في قيادة باريس للعبور إلى دور الثمانية.

وخاض اللاعب البرتغالي 46 مباراة مع باريس سان جيرمان، وسجل 6 أهداف، وصنع مثلها لزملائه.

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