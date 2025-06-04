الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس كوريا الجنوبية الجديد يدعو الجيش للاستعداد العسكري

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية الجديد، فيتو

بحث الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي-ميونج، تطورات الأنشطة العسكرية لكوريا الديمقراطية ووضع استعداد القوات المسلحة الكورية الجنوبية، بعد ساعتين من تولي منصبه رسميا.

إحاطة أمنية من رئيس هيئة الأركان المشتركة

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية له مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بعد وقت قصير من توليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

الوضع الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية

كما شدد الرئيس الجديد على ضرورة الحفاظ على الوضع الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهد بتعاون ثلاثي أوثق مع اليابان.

يذكر أن كوريا الديمقراطية تطور قدرات نووية وصاروخية لمواجهة الأنشطة العسكرية الأمريكية التي تنفذها في المنطقة مع كوريا الجنوبية واليابان، اللتان تكونان تحالفا عسكريا وثيقا مع واشنطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الكوري تطورات الأنشطة العسكرية لكوريا الديمقراطية استعداد القوات المسلحة الكورية الجنوبية الولايات المتحده الامريكيه الوضع الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الجنوبية واليابان

مواد متعلقة

إجراءات أمنية مشددة حول مقر محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي السابق (فيديو)

القضاء الكوري الجنوبي يحسم قرار عزل الرئيس في هذا التوقيت

إحالة قضية الرئيس الكوري المعزول إلى النيابة العامة

الرئيس الكوري المعزول يرفض الامتثال للاستجواب اليوم وفريق دفاعه يكشف حالته الصحية

الأكثر قراءة

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

غضب بين شباب الأطباء بعد وفاة علي جلال نائب العظام بأسيوط: عمل لمدة شهر بدون راحة

عبد الحليم علام يصدر قرارًا بشأن واقعة مقتل محامي كفر الشيخ

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على تيليجرام

قهر وظيفي أم أسباب أخرى، العثور على جثة طبيب بمستشفى جامعة أسيوط غريقا يثير الجدل في المنظومة الطبية

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رحلة القلوب إلى منى، فضائل ومناسك الحجاج في يوم التروية

الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية