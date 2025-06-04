رئيس كوريا الجنوبية الجديد يدعو الجيش للاستعداد العسكري

بحث الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي-ميونج، تطورات الأنشطة العسكرية لكوريا الديمقراطية ووضع استعداد القوات المسلحة الكورية الجنوبية، بعد ساعتين من تولي منصبه رسميا.

إحاطة أمنية من رئيس هيئة الأركان المشتركة

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية له مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بعد وقت قصير من توليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

الوضع الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية

كما شدد الرئيس الجديد على ضرورة الحفاظ على الوضع الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهد بتعاون ثلاثي أوثق مع اليابان.

يذكر أن كوريا الديمقراطية تطور قدرات نووية وصاروخية لمواجهة الأنشطة العسكرية الأمريكية التي تنفذها في المنطقة مع كوريا الجنوبية واليابان، اللتان تكونان تحالفا عسكريا وثيقا مع واشنطن.

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