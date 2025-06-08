مراكز الشباب والأندية والحدائق بكفر الشيخ كاملة العدد ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

تشهد مراكز شباب وأندية محافظة كفر الشيخ، إقبالا من المواطنين خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ: إن مبادرة “العيد أحلى” تقدم برامج متنوعة وألعاب الأطفال بالمجان واستطاعت جذب أفراد الأسرة لقضاء إجازة العيد بها، بالإضافة إلى فتح الملاعب الرياضية لممارسة الرياضة للنشء والشباب.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن إجراءات غرفة العمليات المركزية، بخروج اللجنة الدائمة المشكلة من قبل المديرية لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة وفق بنود وإجراءات الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية لحماية المترددين عليها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال عليها.



وفي سياق متصل، تابع محافظ كفرالشيخ، توافد آلاف المواطنين من مراكز دسوق وفوة ومطوبس والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة، وحديقة الميدان الابراهيمى وكورنيش النيل والرحلات النيلية وحديقة الحيوان والملاهي، ومركز التنمية الشبابية بالاستاد الرياضى، بدسوق، وحديقة العائلات بفوه وقناطر مطوبس والرحلات النيلية بكورنيش النيل لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وواصلت أجهزة الوحدات المحلية لمراكز دسوق فوه ومطوبس رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وكورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم تحت اشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء محمد عمار رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ.

ويحتفل الآلاف من الأهالي بعيد الأضحى، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق وفوه ومطوبس الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه والاستمتاع بقضاء إجازة العيد علي ضفاف نهر النيل.

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