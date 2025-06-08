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أخبار مصر

إنقاذ حياة توأم بعد عملية ولادة قيصرية مبكرة بمستشفى القباري

حضانات المستشفيات
حضانات المستشفيات

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل إنقاذ حياة توأم حديث الولادة بعد عملية ولادة قيصرية مبكرة بمستشفى القباري.

استقبال حالة ولادة قيصرية طارئة
 

وقامت مستشفى القباري باستقبال حالة ولادة قيصرية طارئة، وقد تم ولادة طفلين تؤام مبكرًا، وتم دخول الطفلين فورًا إلى قسم المبتسرين وتم وضع الطفلين على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة ضيق حاد بالتنفس بسبب الولادة المبكرة، وعدم اكتمال الجهاز التنفسي.

كما أفاد الفريق الطبي أن الطفلان كانا يعانيان من نقص ملحوظ بالوزن، وعدم انتظام جميع علاماتهما الحيوية، وقام الفريق الطبى بوحدة المبتسرين بعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعات، والبدء بخطة العلاج الدوائية، ليتم فصل الطفلين بالتتابع من أجهزة التنفس الصناعي، بعد فترة تجاوزت السبعة أيام ليتم تعافيهما.

وأكدت امانة المراكز الطبية المتخصصة أنه قد تم خروج الطفلين من المستشفى بعد تحسن الحالة، لاستكمال العلاج بالمنزل على أن تتم المتابعة الدورية للطفلين بالعيادات الخارجية.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل نجاح مستشفى بنها التخصصي  في إنقاذ حياة طفل مصاب بجرح طعني بالصدر.


إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات


وقال الدكتور محمود البرنس عباس مدير مستشفى أطفال بنها التخصصي، إن فريق قسم جراحة الأطفال بالمستشفى تمكن من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات، حيث تم نقل الطفل عبر طوارئ وزارة الصحة والسكان إلى المستشفى، وهو يعاني من جرح طعني بالصدر من الجهة الأمامية، وجرح طعني من الصدر من الجهة الخلفية.

إدخال الطفل للعناية المركزة بقسم الجراحة واستعادة العلامات الحيوية
 

وأكد أنه فور استقبال الطفل تم إدخاله العناية المركزة بقسم الجراحة واستعادة العلامات الحيوية وتجهز الطفل عبر إجراء الأشعة المقطعية وأشعة بالصبغة على المريء.

وأشار إلى أنه “تم استدعاء فريق الجراحة والتخدير على الفور وذلك لخطورة حالة الطفل، وتم إجراء استكشاف للصدر عن طريق المنظار الجراحي، وتبين وجود تهتك لعضلة الحجاب الحاجز ووجود المعدة بالصدر ووجود ثقب بالمعدة”.

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وتابع: “تم اصلاح تهتك الحجاب الحاجز وإصلاح ثقب المعدة وخروج الطفل من غرفة العمليات بحالة جيدة ومستقرة”.

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