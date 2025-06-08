الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر سقوط ميكروباص في ترعة بالدقهلية (صور)

البحث مستمر عن مفقودين
البحث مستمر عن مفقودين داخل الترعة، فيتو

شهد طريق "نقيطة – سندوب" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأحد، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، جميعهم من قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، وسقوطه في ترعة مجاورة للطريق أمام قرية منية سندوب.

مصرع 7 وإصابة آخر في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية


تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص في الترعة، بعد اصطدامها بعمود إنارة، ما أدى إلى سقوطها بالمياه ووقوع إصابات ووفيات بين الركاب.

انتشال 8 ركاب من المياه، تبين أن حالتهم الصحية حرجة
وعلى الفور، توجهت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت أعمال البحث والإنقاذ، وتم انتشال 8 ركاب من المياه، تبين أن حالتهم الصحية حرجة. 

7 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة


وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، إلا أن 7 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بإصاباتهم.

البحث والتمشيط مستمر 
ولا تزال قوات الإنقاذ تواصل جهودها في تمشيط المنطقة بحثًا عن أي مفقودين محتملين داخل المياه، في ظل مخاوف من وجود ضحايا آخرين لم يتم العثور عليهم بعد.

فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارة شرطة النجدة الإنقاذ النهرى المباحث الجنائية انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص قوات الإنقاذ النهرى مستشفي الطوارئ مدير المباحث الجنائية محافظة الدقهلية نقلاب ميكروباص منية سندوب مركز المنصورة مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

غرق شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

غرق طفل داخل حمام سباحة خاص بطنطا

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالفيوم

غرق طالب جامعي في النيل بالمنوفية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الودية 2025

نهائي دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا يتقدم على البرتغال 2-1 في الشوط الأول (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

مكافأة مجزية ورصد معاش استثنائي، مدبولي ينعي السائق الشهيد خالد شوقي

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الفرق العربية في الجولة الأولى بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح مدى قرب المتقين من الجنة (فيديو)

دليلك لزيارة مسجد رسول الله، ماذا تفعل عند الدخول؟، وآداب التواجد في حضرته

المزيد
الجريدة الرسمية