مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر سقوط ميكروباص في ترعة بالدقهلية (صور)

شهد طريق "نقيطة – سندوب" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأحد، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، جميعهم من قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، وسقوطه في ترعة مجاورة للطريق أمام قرية منية سندوب.

مصرع 7 وإصابة آخر في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية



تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص في الترعة، بعد اصطدامها بعمود إنارة، ما أدى إلى سقوطها بالمياه ووقوع إصابات ووفيات بين الركاب.

انتشال 8 ركاب من المياه، تبين أن حالتهم الصحية حرجة

وعلى الفور، توجهت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت أعمال البحث والإنقاذ، وتم انتشال 8 ركاب من المياه، تبين أن حالتهم الصحية حرجة.

7 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة



وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، إلا أن 7 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بإصاباتهم.

البحث والتمشيط مستمر

ولا تزال قوات الإنقاذ تواصل جهودها في تمشيط المنطقة بحثًا عن أي مفقودين محتملين داخل المياه، في ظل مخاوف من وجود ضحايا آخرين لم يتم العثور عليهم بعد.

فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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