تعرف على إجمالي السيارات المرخصة في مصر خلال مايو الماضي

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات الملاكي المرخصة خلال شهر مايو الماضي، والتي سجلت نحو 20.438 ألف سيارة.

ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات لترتيب تراخيص السيارات خلال شهر مايو، حيث جاءت سيارات نيسان في المركز الأول بعد ترخيص ما يقرب من 2435 سيارة، وفي المركز الثاني سيارات إم جي بعد ترخيص ما يقرب من 1839 سيارة.



وكانت سيارات شيري في المركز الثالث بعد بترخيص ما يقرب من 1838 سيارة، وتمكنت هيونداي من المركز الرابع بعد ترخيص ما يقرب من 1541 سيارة، وحلت في الخامس سيارات كيا بعد ترخيص 1221 سيارة.

وتمكنت سيارات مرسيدس من المركز السادس بعد ترخيص 985 سيارة، وفي الثامن سيارات تويوتا بعد ترخيص 755 وحدة، ولحقت بها سيارات جيتور بعد ترخيص 751 سيارة، ثم سيارات سكودا بعد ترخيص 704 سيارات، وتم ترخيص 687 سيارة من فيات، أما سيارات شيفروليه فتم ترخيص 663 سيارة، وتم ترخيص فولكس فاجن 600 سيارة وتم ترخيص ما يقرب من 565 سيارة بايك.

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