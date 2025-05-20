الهند تطرح شاحنات نقل وسيارات تجارية في السوق المصري

تجري الهند العديد من الشراكات في السوق المصري لطرح المركبات التجارية الخاصة تاتا الهندية، ويشمل الطرح أيضًا مركبات النقل والشحن والمواصلات الجماعية، مع تقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفني للعملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.



وتُعد "تاتا الهندية " من أبرز السيارات العالمية الرائدة في تصنيع المركبات التجارية، حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من سبعين عامًا، وتُعد الشركة الأولى في سوق المركبات التجارية بالهند، وتتمتع بحضور قوي في أكثر من 40 دولة عبر رابطة دول جنوب شرق آسيا، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية.



وتُعد هذه الشراكة تأكيدًا على التزامنا بدخول أسواق جديدة وواعدة، تهتم بمفاهيم الأداء والوظائف والسلامة والتكنولوجيا في قطاع النقل التجاري، ونعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز تواجدنا في السوق المصري، وتقديم قيمة حقيقية لأصحاب أساطيل النقل التجاري من خلال مركبات متطورة وجاهزة لمتطلبات المستقبل."



حيث إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة وكبيرة لتفتح آفاقًا واعدة لتحقيق النمو والتوسع في قطاع المركبات التجارية في مصر. وتعزز من تنوع محفظة منتجاتنا، وتمكننا من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا، بفضل الاعتماد على مجموعة مركبات "تاتا الهندية " الواسعة والموثوقة. ومن خلال هذه الاتفاقية، سنتمكن من تلبية متطلبات شريحة أكبر من العملاء، بما يعزز من قدرتنا التنافسية في السوق. علاوة على ذلك، تتماشى هذه الاتفاقية مع أهدافنا الاستراتيجية في التوسع داخل قطاع المركبات التجارية وتنويع محفظة منتجاتنا.

وبشكل عام، تمثل هذه الشراكة الجديدة خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتنا نحو المزيد من النجاح والريادة في قطاع السيارات في مصر."



وتركز الهند جهودها البحثية والتطويرية على تقنيات الوقود البديل، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، والغاز الطبيعي المُسال (LNG)، بالإضافة إلى تقنيات محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالهيدروجين وخلايا الوقود.

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