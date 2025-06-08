الأحد 08 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

باسل محارب ضيف برنامج سعد الصغير اليوم

سعد الصغير
سعد الصغير

يحل اليوم الأحد ثالث أيام العيد المطرب باسل محارب ابن مدينة حلوان، ضيفا على برنامج سعد مولعها نار، الذى يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس الساعة العاشرة مساء، وتتضمن الحلقة فقرة طبية، كما تتضمن الحلقة عرضا لحالة إنسانية.

 

برنامج سعد الصغير

وقال سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبي وأصدقائي والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

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سعد الصغير برنامج سعد الصغير سعد مولعها نار المطرب باسل محارب

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