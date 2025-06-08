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ثقافة وفنون

بإيرادات 531 ألف جنيه أمس، فيلم سيكو سيكو يواصل تراجعه في شباك التذاكر

سيكو سيكو
سيكو سيكو

واصل فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته عصام عمر وطه دسوقي التراجع بشباك التذاكر اليومي  بدور العرض السينمائي.

 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم سيكو سيكو إيرادات بلغت 561 ألفًا و30 جنيهًا فقط  أمس السبت ثاني أيام عيد الأضحى في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

 

 

 

 

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

 

 

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