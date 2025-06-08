الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جنينة الأسماك تنتعش بالرواد ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

زيارة الاطفال والأسر
زيارة الاطفال والأسر لجنينة الأسماك

شهدت جنينة الأسماك توافد عدد من المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في ثالث أيامه.

 وبعد قضاء وقت طويل في اللعب والاستمتاع بالطبيعة، أخذ رواد الجنينة قسطا من الراحة حتى يتمكنوا من العودة إلى اللعب والاستماع والتقاط الصورة التذكارية مرة أخرى.


ورصدت عدسة "فيتو " توافد المواطنين في ثالث أيام العيد، فبرغم درجة حرارة الجو المرتفعة إلا أن بعض العائلات حرصت على زيارة الحديقة للاستمتاع مع الأطفال والأصدقاء في المساحات الخضراء الواسعة.


احتفالات المصريين بثالث أيام عيد الأضحى 

 

وكانت محافظتا القاهرة والجيزة، شهدت اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى،  إقبالا على الحدائق والمتنزهات العامة، من قبل العائلات مع أطفالهم للاحتفال بالعيد على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ولجأ العشرات من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

وبينما شهدت المراكب النيلية إقبالًا ملحوظًا من الشباب،، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، بدت أرصفة الكورنيش خاوية تمامًا من المارة، خاصة خلال ساعات الذروة الحارة في فترة الظهيرة.

احتفالات عيد الأضحى

شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وأقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، فرغم ارتفاع درجة حرارة الجو إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق دراجاتهم الصغيرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنينة الاسماك احتفالات عيد الاض أبرز احتفالات عيد الأضحى عيد الاضحى 2025 زيادة الاطفال و الأسر لجنينة الأسماك

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

جريمة عائلية تهز الحوامدية، مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

دوري الأمم الأوروبية، منتخب فرنسا يتقدم على ألمانيا 1-0 في الشوط الأول

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

تطلق اسمه على أحد الشوارع، العاشر من رمضان تخلّد ذكرى بطلها خالد عبد العال

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

المزيد
الجريدة الرسمية