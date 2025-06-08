جنينة الأسماك تنتعش بالرواد ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت جنينة الأسماك توافد عدد من المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في ثالث أيامه.

وبعد قضاء وقت طويل في اللعب والاستمتاع بالطبيعة، أخذ رواد الجنينة قسطا من الراحة حتى يتمكنوا من العودة إلى اللعب والاستماع والتقاط الصورة التذكارية مرة أخرى.



ورصدت عدسة "فيتو " توافد المواطنين في ثالث أيام العيد، فبرغم درجة حرارة الجو المرتفعة إلا أن بعض العائلات حرصت على زيارة الحديقة للاستمتاع مع الأطفال والأصدقاء في المساحات الخضراء الواسعة.



احتفالات المصريين بثالث أيام عيد الأضحى

وكانت محافظتا القاهرة والجيزة، شهدت اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالا على الحدائق والمتنزهات العامة، من قبل العائلات مع أطفالهم للاحتفال بالعيد على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ولجأ العشرات من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

وبينما شهدت المراكب النيلية إقبالًا ملحوظًا من الشباب،، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، بدت أرصفة الكورنيش خاوية تمامًا من المارة، خاصة خلال ساعات الذروة الحارة في فترة الظهيرة.

احتفالات عيد الأضحى

شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وأقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، فرغم ارتفاع درجة حرارة الجو إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق دراجاتهم الصغيرة.

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