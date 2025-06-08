الإثنين 09 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

سينثيا إيريفو تشكر أريانا جراندي لتشجيعها على إصدار ألبومها الجديد

سينثيا إيريفو
سينثيا إيريفو

 

أعربت النجمة السمراء سينثيا إيريفو، عن امتنانها لزميلتها أريانا جراندي التي شجعتها على إصدار ألبوم جديد بعد أول ألبوم مُحبط.

وقالت سينثيا، في تصريحات صحفية:" أريانا جراندي شكرًا لكِ على إلهامي بإمكانية العودة إلى الموسيقى.. لقد شعرتُ بالإحباط قليلًا منذ المرة الأولى، لكنكِ أفضل مُشجعة وصديقة يُمكن لأي شخص أن يحظى بها، شكرًا لكِ على حثّي على البدء من جديد".

 

وأصدرت سينثيا إيريفو، منذ أيام ألبومها الثاني I Forgive You، والذي حقق نجاجا كبيرا، واحتل المركز السادس في قائمة iTunes، في أمريكا.

 

الجزء الثاني من فيلم WICKED

في سياق متصل، تنتظر سينثيا إيريفو، طرح شركة يونيفرسال، لفيلمها الجديد WICKED: FOR GOOD، للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ 21 نوفمبر المقبل.

وحقق الجزء الأول من فيلم WICKED إيرادات في شباك التذاكر العالمي وصلت لـ 730 مليون دولار، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للفيلم.

 

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات

أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس، عن رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

 

وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked،، الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها، أن كلا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

 

فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

 

تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي  الشهير، ساحر أوز.

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سينثيا ايريفو فيلم Wicked سينثيا إيريفو وأريانا جراندي

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