بطلة فيلم WICKED تفاجئ جمهور مهرجان كوتشيلا (صور)

فاجأت النجمة سينثيا إيريفو، بطلة فيلم WICKED، جمهور مهرجان كوتشيلا، بظهورها على مسرح المهرجان منذ ساعات قليلة.

وقدمت سينثيا إيريفو، أداء مميز وقوي لأغنية "Purple Rain"، وسط تفاعل جمهور مهرجان كوتشيلا.

مهرجان كوتشيلا الموسيقي

"كوتشيلا"، هو مهرجان سنوي خاص بالموسيقى والفنون، يقام بصفة دورية كل عام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من 12 أبريل إلى 21 من الشهر ذاته.

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات

في سياق متصل، أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس، من رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked ،، الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي الشهير، ساحر أوز.

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