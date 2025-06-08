بدء أعمال صيانة طريق "إسنا - الأقصر" بعد انفصال جزئي بالطبان الترابي

كشفت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها، عن ملابسات حدوث انفصال جزئي مفاجئ محدود بالطبان الترابي بطريق اسنا / الأقصر الزراعي الغربي عند مدخل طريق أرمنت /الواحات.

وقالت الهيئة في بيان، إنه على الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة اتخاذ كافة إجراءات الصيانة العاجلة والطارئة وتأمين سلامة المرور في هذه المنطقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والوحدة المحلية بأرمنت لتأمين سلامة مستخدمي الطريق.

وتابع بيان الهيئة، إنه تم الدفع بمعدات الإصلاح وفرق الصيانة والتنسيق مع هندسة ري أرمنت للبدء في عملية الإصلاح الناتج عن حدوث دوائر انزلاق لجسر ترعة أصفون نتيجة أعمال التكريك.

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