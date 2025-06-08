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المشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة تقوم بجولة تفقدية بمستشفى العجمي

جولة تفقدية بمستشفى
جولة تفقدية بمستشفى العجمي، فيتو

تفقدت الدكتورة ميرفت السيد المشرف على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللجنة المشكلة لمتابعة والإشراف على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، جميع أقسام مستشفى العجمى التخصصى، بالتنسيق مع الدكتور صلاح الحصاوى مدير عام المستشفى، لمتابعة انتظام سير العمل والانضباط الإدارى وإجراءات رفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشادت لجنة المرور بمجهودات الفريق الطبى بجميع أقسام المستشفى، خاصة الفريق الطبى بقسم العمليات وقسم قسطرة القلب، حيت إنه تم إجراء 14 حالة عمليات طارئة، منها 8 حالات قسطرة قلبية طارئة لحالات الذبحة القلبية الحادة.

وتم إجراء عدد 5 حالات جراحية استكشافية بالبطن وحالة ولادة قيصرية طارئة خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

شكر العاملين بقسم الكلى

وتم أيضا توجيه الشكر من قبل اللجنة لجميع العاملين بقسم الكلى والإشادة بالخدمة الطبية المقدمة لمرضى الكلى بالمستشفى.

وقامت ميرفت السيد بمتابعة حالة شاب يبلغ من العمر 21 عاما تعرض للاعتداء الذي تسبب فى إصابته بعدة طعنات حادة بالصدر والبطن، ليصل إلى قسم الطوارئ فى صدمة ونزيف حاد واضطراب درجة الوعى ليتم إجراء عملية جراحية استكشافية طارئة، والتوصيل على أجهزة التنفس الصناعى ليتم استئصال الطحال، وإجراء عملية إصلاح للأمعاء والبنكرياس والحجاب الحاجز والمعدة وتركيب أنبوبة صدرية لتقليل الاسترواح الهوائى على الرئة اليسرى، كما تم عمل نقل أكياس الدم والتعويض بالمحاليل والمضادات الحيوية ومحفزات الضغط وحالة المريض الآن مستقرة وفي كامل الوعى ويستكمل خطة العلاج بقسم العناية المركزة.

وقدمت ميرفت السيد الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية بمستشفى العجمى التخصصى، على المجهودات المبذولة للمواطنين على مدار اليوم 24 ساعة لتقديم خدمات طبية متميزة.

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