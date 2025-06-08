الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تكشف سبب حريق شب داخل شقة سكنية في باب الشعرية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية عن سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات مكون من 5 طوابق بمنطقة باب الشعرية، حيث تبين أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق داخل الشقة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة باب الشعرية.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بباب الشعرية 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات مكونة من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة باب الشعرية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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