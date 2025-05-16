الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

الدجال هو السبب، اعترافات صادمة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

استمعت نيابة باب الشعرية الجزئية لأقوال المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار التي تم ضبطهما على إثرها أثناء الحفر أسفل أحد العقارات في منطقة باب الشعرية.

اعترافات المتهمين


كشف المتهمان خلال التحقيقات أنهما وقعا ضحية لخداع شخص ادعى أنه "معالج روحاني" وادّعى أن لديه قدرات خاصة تمكنه من تحديد أماكن الدفائن الأثرية. وقالا إن هذا الشخص أقنعهما بوجود "كنز مدفون" تحت المنزل، وأكد لهما أن أعمال الحفر ستؤدي إلى اكتشاف ثروة ضخمة تغير حياتهما للأبد.

وأوضح أحد المتهمين قائلًا: "قال لنا إن فيه كنز كبير تحت البيت، وطلب منا نبدأ الحفر وهو هيدينا الإرشادات. صدقنا كلامه، خصوصًا بعد ما قال إنه ساعد ناس تانية في استخراج كنوز مشابهة".

التحركات الغريبة تثير شكوك الجيران


وذكر المتهمان أنهما بدأوا في الحفر باستخدام أدوات بدائية، وحرصا على إتمام عملية التنقيب في الليل لتجنب لفت الأنظار. لكن الجيران لاحظوا تحركات غير طبيعية في الموقع وأبلغوا الشرطة على الفور.

وبعد تلقي البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بالتحرك السريع، حيث تم ضبط المتهمين داخل موقع الحفر وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في التنقيب. وقد بدا عليهما الارتباك عند القبض عليهما.

خداع الدجال وتحقيق الثروة السريعة


وأكد أحد المتهمين في اعترافاته أنه كان يعتقد أن الحفر لن يستغرق وقتًا طويلًا وأنهم سيكتشفون "الكنز المدفون" في غضون أيام قليلة، مشيرًا إلى أنهم كانوا في حالة من الحماس والاطمئنان بعد أن أقنعهما "المعالج الروحاني" أن النجاح مضمون. وقال: "كنا شايفين الحكاية فرصة".

الإجراءات القانونية والملاحقة الأمنية


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط الشخص الثالث الذي أوهمهما بوجود الكنز وأرشدهم إلى موقع الحفر.

 

 

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نيابة باب الشعرية باب الشعرية التنقيب عن الاثار

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