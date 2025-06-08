الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن سائق ميكروباص أنهى حياته من أعلى كوبري بالتبين

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

صرحت نيابة التبين الجزئية بدفن جثة سائق ميكروباص أقدم على إنهاء حياته بالقفز من أعلى كوبري في نهر النيل بـ منطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

 

انتحار سائق ميكروباص بالتبين 

تلقى قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بقيام شخص بإلقاء نفسه في النيل من أعلى كوبري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة سائق سيارة ميكروباص في العقد الثالث من عمره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين أن سائق سيارة ميكروباص أقدم على إلقاء نفسه من أعلى كوبري بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

 

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

 


وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

 

 

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النيابة العامة محافظة القاهرة مديرية أمن القاهرة نيابة التبين منطقة التبين

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