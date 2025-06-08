النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة بالجمالية

انتدبت نيابة الجمالية الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبّب حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الأول في عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الجمالية، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بالجمالية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول بأحد العقارات مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة بالجمالية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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