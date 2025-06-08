الأحد 08 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

2.5 مليون مشاهدة، أصالة تتصدر تريند اليوتيوب من جديد بـ"كلام فارغ"

أصالة نصري
أصالة نصري

تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري، تريند اليوتيوب من جديد، وذلك بأغنيتها الجديدة "كلام فارغ".

 

 حققت أغنية "كلام فارغ" 2 مليون ونصف مليون مشاهدة، بعد ثلاث أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب” 

 

أغنية كلام فارغ
 

وطرحت أصالة أغنيتها الجديدة “كلام فارغ” من كلمات منة القيعي ومن ألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي فهد.

 

وينتظر الجمهور ألبوم المطربة السورية أصالة نصري، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، وتم تسجيل البعض منها لدى ستوديو مهندس الصوت ماهر صلاح.

 

ومن أبرز أغاني الألبوم: (كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة).

 

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