54880 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن سقوط 54880 شهيدا و126227 جريحا منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

بينما سقط 108 شهداء و393 جريحا جراء استهدافات الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستشهد 5 فلسطينيون وأكثر من 123 جريحا جراء استهدافات الاحتلال لمواطنين قرب مركز توزيع المساعدات في غزة منذ فجر اليوم.



وسقط 115 شهيدا وأكثر من 1110 جرحى إجمالي ضحايا استهداف مراكز توزيع المساعدات.

وقبل وقت سابق من اليوم قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة، مروان الهمص، اليوم الأحد إن مستشفيات القطاع تعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء بسبب مخاوف من انقطاعها.



تحذيرات من توقف كل مستشفيات غزة عن العمل خلال يومين



وأضاف مروان الهمص: نوجه إنذارا للعالم أجمع بضرورة إنقاذ قطاع غزة بشكل عاجل ونقص الوقود يهدد بتوقف كل مستشفيات القطاع خلال يومين.



وتابع أن سوء التغذية ينتشر على نطاق واسع وسكان القطاع يدخلون مرحلة حرجة و650 ألف نسمة في منطقة خان يونس يعتمدون فقط على مجمع ناصر الطبي.



واستطرد الهمص: استقبلنا اليوم 6 شهداء من مراكز توزيع المساعدات التي أصبحت مناطق موت وندعو العالم لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني فورا.

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