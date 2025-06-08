"ابحثوا عن رضا ربنا"، أحمد شامل يوجه رسالة بعد زواجه من أسما شريف منير

أعلنت الإعلامية أسما شريف منير، عن زواجها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام”.

في هذا السياق، كتب أحمد شامل عزمي، زوج أسما شريف منير، في أول تعليق له بعد الزواج من خلال حسابه على انستجرام: "متشرف جدًا إن أسما مراتي، وأهلها الطيبين المحترمين، اللي عندهم إحساس بالبشر، علموني حاجات كتير، بشكر والد أسما على الثقة اللي ادهالي، وعايز أطمنه إن أسما في عيني، وبوعده إني هبذل أقصى ما عندي عشان أسعدها".

وواصل في منشوره: "رأيي الشخصي إن العلاقات دايمًا بتحتاج مجهود من الطرفين عشان يحتووا ويقدروا بعض، الرجالة بالذات عليهم دور القوامة وده في الدين، بس القوامة مش معناها التسلط، زي ما أغلب الرجالة فاهمة! هي رعاية ومسؤولية".

وأضاف: "الراجل لازم يكون داعم وسند لمراته ويتعامل معاها برحمة واحترام، لما بنشد بعض لطريق ربنا، ونتعامل بنية صادقة، ربنا بيكرمنا وبيعود علينا برزق وحاجة فيها هدوء وأمان، عندي رساله بسيطة أوي، دوروا على رضا ربنا واسعى وتوكل على ربنا، بالمعاملة الكويسة، الرحمة، وحب الخير مش هتلاقوا غير خير ورزق واسع وأماني بتحقق".

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