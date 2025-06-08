السلطة دائرة نار.. احذر الحرق!

ما الدرس المستفاد من احتراق العلاقة غير المسبوقة بين مواطن أمريكي ملياردير ورئيس أمريكا؟ كان دونالد ترامب لا يترك مناسبة إلا وأعرب عن إعجابه وولعه بعبقرية رجل الأعمال أغنى أغنياء البشر إيلون ماسك، وكان يعزو إليه فضلا كثيرا في نجاح حملته الانتخابية ووصوله إلى البيت الأبيض.

ومن ناحيته انطلق ماسك حاملا علي كتفيه طفله، في أرجاء المكتب البيضاوي، وبين الوزارات والوكالات الفيدرالية، متمتعا بصلاحيات شبه مطلقة منحها له ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي، واقتضى ذلك طرد مئات الآلاف من الموظفين كبارا وصغارا وإغلاق وكالات دولية ومحطات إذاعية ساهمت في رسم صورة أمريكا وكانت تمثل ذراعها المباشر في السياسة الخارجية.



كانت علاقة رائعة، لكن أنظر عقليتي الرجلين، كلاهما جامح، أحدهما طاعن في السن، منطلق في أوامره التنفيذية يلعب دور الرب في الكرة الأرضية مستمتعا بكمائن إعلامية ينصبها لزواره من رؤساء وقادة الدول، يحرجهم ويبتزهم، والثاني غني غنى فاحشا، وفي منتصف العمر، ويجمع بين الاثنين بخلاف الجموح والطموح حب لحد الولع بالنساء..

ولا ريب أنهما تبادلا القصص والحكايات ولا ريب أن رجلا بعقلية ماسك لابد أن اطلع علي قضية فتيات الدعارة وأن ترامب موجود في ملف قضية ايبستين الذي تصادف أن لقي مصرعه في محبسه!



نجح ماسك في اكتساب أعداء كثيرين، ممن فصلهم وقطع عيشهم، كما كان يمثل في البيت الأبيض رجل ترامب المخيف وسيفه البتار، ورغم الخسائر الفادحة التى قدرت بالمليارات بسبب منصبه في وزارة الكفاءة الحكومية، ألأ أنه استمتع بدوره السياسي، ولا ريب أن طموحه أزعج ترامب..

والحق أن مشروع القانون الذي يريد ترامب تمريره لرفع سقف الدين الأمريكي ليس إلا الشرارة التى أشعلت حبل العلاقة بين رجلين تكاشفا وتمتعا بالسلطة، فقد تصادمت المصالح السياسية والمالية، ووقف الرجلان يتبادلان الاتهامات والفضائح بل دعا ماسك الي عزل ترامب..

بل آسس حزب أمريكا في 48ساعة فقط من استطلاع رأي أجراه علي منصته x، ويقول ان الحزب يمثل 80% من الوسط الأمريكي المعتدل، مع ذلك فإن الناخب الأمريكي لا ينظر بارتياح لإيلون ماسك..

بل رفض الديمقراطيون خططا لضمه الي صفوف حزبهم وكانت حجتهم قوية فهو متقلب، وجامح وعملي في تقديرنا أن إيلون ماسك عثر على كتاب الأمير لمكيافيللي، عند وسادة ترامب، فقرأه واستوعبه، ومضي يمارس كل توصيات النفعية السياسية، من قسوة ومن تحالفات، ومن قلب الحقائق وبلوغ الهدف بأي وسيلة كانت.



الأمر المؤكد أن ترامب نادم على تقريب نسخة ضالة منه، شابة تقريبا، لديها جموح سياسي للترشح بعد أربع سنوات رئيسا للولايات المتحدة، الاقتراب من السلطة عادة اقتراب من النار، يمكنك أن تستدفئ، في المساحة التى حددها لك السلطان، لو خطوت خطوة واحدة بعدها احترقت.



وفي حالة ماسك، وهي حالة فريدة حقا بين السلطان وأحد رعاياه، سيكون الحريق متبادلا.. وكما نجا ترامب من أكثر من ثلاثين حكم قضائي مدان بتهم تقوده للسجن فإن الجوكر سينجو.. وجراح كثيرة في صورته ودماء علي سترته.. ونتابع ملف تاريخ ترامب مع القاصرات.

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