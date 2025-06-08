تعرف على أسباب أعطال تيل الفرامل وطرق الصيانة

تتعرض الفرامل للتآكل في حالة استمرار إهمال صيانتها بصفة متكررة بعد قطع عدد من الكيلوات؛ مما يؤدي إلى تآكل تيل الفرامل، ويتعرض سائق السيارة لأعطال مفاجئة علي الطرق العامة، تؤدي إلى حوادث الطرق نظرا لأنها عصب القيادة.

خطوات صيانة الفرامل

يعتبر تيل الفرامل هو خط الدفاع الأول في نظام الفرامل.. بمجرد تآكله، يصطدم المعدن المكشوف بالدوارات، مما يؤدي إلى تلف أكثر تكلفة لإصلاحه، بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الحرارة الزائدة الناتجة عن تلامس المعدنين إلى تشقق الدوارات.



إن تغيير وسادات الفرامل لديك، وفحص نظام الفرامل بانتظام يمكن أن يساعدك في الحصول على أقصى استفادة من جميع أجزائه، وتجنب إصلاحات الفرامل المكلفة والتي يمكن الوقاية منها.

مسافات توقف أطول مع الفرامل



كلما ازداد تآكل فرامل سيارتك، زادت صعوبة إبطاء سرعتها وإيقافها إذا كنت تقود مع الفرامل المهترئة والمتآكلة، فقد تشعر وكأنك مضطر للضغط على دواسة الفرامل بقوة أكبر لإيقافها، تخيل أنك تحتاج إلى الضغط على الفرامل بقوة في حالة طوارئ لتكتشف أن سيارتك تستغرق ضعف الوقت للتوقف.

أسباب الاهتزازات أثناء الكبح

ويُسبب التآكل غير المتساوي أو تلف دوارات الفرامل اهتزازات في جميع أنحاء سيارتك وعجلة القيادة.. هذا ليس مُزعجًا فحسب، بل هو علامة واضحة على تعطل نظام الفرامل، وعلى الأرجح حان وقت الصيانة مع واقع الفرامل المهترئة.

عند القيادة بالفرامل المهترئة والمتآكلة، قد تضطر للضغط على دواسة الفرامل بقوة لإبطاء السيارة أو إيقافها. قد يؤدي الكبح المتكرر بقوة أو غير منتظم إلى تآكل إطارات سيارتك بشكل أسرع أو عدم توازنها، مما يؤدي إلى تآكل غير متساوٍ للإطارات. وبالتالي، يُقلل هذا من عمرها الافتراضي ويُؤثر سلبًا على تحكم سيارتك.



نظام فرامل سيارتك هو قوة تحمل هائلة، مصمم لتحمل آلاف التوقفات طوال عمره. ولكن كأي مكون متين، يتعرض نظام الفرامل لديك للتآكل والتلف مع الاستخدام والوقت. تتآكل الفرامل بسبب عدة عوامل:

1 – عادات القيادة

الكبح المفاجئ المتكرر، خاصةً في حالات التوقف والانطلاق المتكرر، يُسرّع تآكل وسائد الفرامل. تخيل الأمر كما لو كنت تُرهق عضلاتك، فالإجهاد المستمر يُرهقها بسرعة!

2 – مادة وسادات الفرامل مهمة أيضًا

قد تكون وسادات الفرامل العضوية أسهل على محفظتك في البداية، ولكنها تبلى بشكل أسرع من وسادات الفرامل شبه المعدنية أو الخزفية، مما قد يكلفك أكثر على المدى الطويل.

3 – المسافة المقطوعة والاستخدام

تدوم الفرامل عادةً ما بين ٢٥,٠٠٠ و٧٠,٠٠٠ ميل. كلما زاد وزن قيادتك، زادت سرعة حاجتك إلى استبدالها.

4 – الظروف البيئية

تعني التضاريس الجبلية والقيادة المتكررة في المنحدرات عملًا إضافيًا لفرامل سيارتك، مما يؤدي إلى تآكلها بشكل أسرع.

مؤشرات تشير إلي تآكل فرامل سيارتك



صوت طحن

يشير إلى أن بطانات الفرامل مهترئة تمامًا، وأن تلامس المعدن بالمعدن يُتلف دوارات الفرامل. سماع صوت طحن عند الفرملة يعني ضرورة فحص الفرامل في أسرع وقت ممكن.

بطء في الاستجابة: فجأةً، يصبح إيقاف سيارتك أصعب فأصعب. قد تكون فراملك بطيئة، أو يستغرق التوقف وقتًا أطول من المعتاد. إذا شعرتَ أثناء التوقف وكأنك على جليد، فاعتبر ذلك إشارةً إلى أن فراملك قد تحتاج إلى صيانة فورية.



اهتزازات عند الكبح: هل لاحظت اهتزاز عجلة القيادة ؟ هذه إشارة من سيارتك بضرورة فحص نظام الكبح.

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