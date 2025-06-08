باليه كوستروما يستعرض تاريخ روسيا وتقاليدها بدار الأوبرا المصرية

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية، حيث تستضيف بالتعاون مع سفارة روسيا بالقاهرة، فرقة الباليه الوطني الروسي "كوستروما" التى تعرض رائعة الرقص الروسى "تاريخ عظيم لبلد عظيم"، وذلك فى التاسعة مساء الأربعاء ١١ يونيو على المسرح الكبير.

العرض إنتاج وإدارة إلينا تسارينكو، المدير الفنى وأستاذ الباليه يورى تسارينكو، توزيع موسيقى فلاديمير ريابتسيف ونيكولاي شامشين، تصميم الديكور بوريس غولودنيتسكى، تصميم الأزياء إيلينا بيوتروفسكايا، غريغورى بيلوف، نتاليا دزيوبينكو، مدير الإنتاج ألكسندر زيكوف.

تاريخ روسيا وعاداتها بدار الأوبرا

ويتميز عرض فرقة الباليه الوطني الروسي "كوستروما"، والذى تقدمه على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بالثراء والإبهار من خلال تناول المحطات الهامة فى تاريخ روسيا وتقاليدها وعاداتها ملتزمًا بأسلوب الثقافة الشعبية التى تجمع بمهارة بين الفولكلور والحكايات الملحمية القديمة والمقاطع الغنائية والرقصات الاستعراضية، منها: روسيا القديمة، الصلاة، المدافعون، إنشودة الحنين، رقصة القوزاق الكبرى، تدفقات نهر الفولجا، رقصة الجدول الصغير العذب، يوخور، الرقصة الكورياك، ربيع التتار، إيقاعات القوقاز، القلب الدافئ، شتاء شتاء والرقصة الاحتفالية.

ويضم العرض جزئين؛ الأول يروى تاريخ روسيا من خلال ثقافة شعبها منذ اعتناق الديانة المسيحية، مرورًا بالعهد القيصري والحقبة السوفيتية، ويحاكي كلًا من الثقافة العلمانية والحضرية والريفية والعسكرية مصورا مختلف الطبقات الاجتماعية.

أما الجزء الثاني فيتناول الثقافة متعددة الجنسيات للشعوب، من أقصى الشمال وسيبيريا وجبال الأورال إلى السهوب الجنوبية وجبال القوقاز ووسط روسيا من خلال السمات والشخصيات والتقاليد والقيم الفردية لمختلف الجنسيات التى تعيش على أراضي الاتحاد الروسي.

المشروع الثقافي “الرقص من أجل السلام”

يأتي العرض في إطار المشروع الثقافي التعليمي الدولي "افتتاحية الرقص من أجل السلام"، ويهدف إلى توحيد شعوب دول مجموعة بريكس من خلال القيم الثقافية والإنسانية المشتركة، ويحظى بالدعم من “مؤسسة المبادرات الثقافية” التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، وزارة الخارجية الروسية، وزارة الثقافة المصرية، وزارة الثقافة بروسيا الاتحادية، سفارة روسيا بالقاهرة والوكالة الفيدرالية لشئون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين فى الخارج والتعاون الإنساني الدولي، وهو ما يتيح الفرصة للجمهور المصرى لاكتشاف ملامح من التراث الإنسانى المتنوع عبر فنون راقية وثرية.

فرقة الباليه الوطني الروسي

يذكر أن فرقة الباليه الوطني الروسي (كوستروما) تعد إحدى أهم العلامات الثقافية لروسيا المعاصرة، وقد مثلتها في العديد من أبرز المحافل الدولية، منها: دورة الألعاب الأولمبية فى سوتشي، مسابقة يوروفيجين في موسكو، ومهرجان الشباب العالمي في سيربوس وقمة قادة دول بريكس.

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