ثقافة المنوفية تنظم فعاليات متنوعة تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة

أعلن ربيع الحسانين مدير عام الثقافة بمحافظة المنوفية، أن أمس السبت شهد انطلاق الفعاليات والأنشطة الثقافية وتستمر حتى 24 يونيو الجاري بمختلف المواقع الثقافية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

ورشة فنية عن حادث دنشواى

وأشار إلى تم تنظيم ورشة فنية عن حادثة دنشواى ومعرض نتاج الورشة ببيت ثقافة سبك الضحاك بالباجور، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الموافق 13 يونيو من كل عام بذكرى حادثة دنشواى والتي تعد مثالًا للعزة والكرامة والوطنية تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات الشعب المنوفي ضد بطش الاحتلال الإنجليزي، بهدف إثراء الوعى الثقافي لدى الشباب بالعيد القومي لمحافظتهم وإدخال الفرحة والسرور على جموع أهالي وأبناء شعب المحافظة.



وأوضح أن من أبرز الفعاليات (محاضرات بعنوان دنشواى رمز الصمود ببيت ثقافة دنشواى، ودنشواى في الذاكرة المصرية ببيت ثقافة الروضة، دنشواى نقطة فارقة في تاريخ مصر بقصر ثقافة شبين الكوم، وكذا محاضرة بعنوان دنشواى بلد الأبطال بثقافة بركة السبع، دنشواى ملحمة خلدها التاريخ بثقافة سنتريس بأشمون) وأمسية شعرية للإحتفال بالعيد القومى بثقافة أشمون، وإحتفالية تتضمن معرض فن تشكيلى لفنانى المنوفية وحفل موسيقى عربية بقصر ثقافة شبين الكوم، ومحاضرة وفقرة شعرية ومسابقة ثقافية بثقافة دنشواى، وتنظيم معرض لمواهب خريجى مشروع " مواهبنا مستقبلنا " بعنوان المنوفية في عيوننا بقصر ثقافة الطفل، وندوة بعنوان ماذا قالوا عن محافظة المنوفية ببيت ثقافة الماى بشبين الكوم".

وقدم محافظ المنوفية خالص التهنئة القلبية لجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ذكرى العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المنوفية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.