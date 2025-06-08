الرقابة على الصادرات والواردات: استئناف العمل بالموانئ لتسريع الإفراج الجمركي

أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بكافة مواني الجمهورية، لتسريع زمن الإفراج الجمركي، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.

استؤنف العمل أمس “السبت” بمنظومة الافراجات الجمركية بكافة الموانئ ومقرات الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي ومواصلة العمل بأيام الإجازات والأعياد.

وترصد فـيتـو حركة العمل بالموانئ وسرعة الإفراج عن البضائع داخل ساحات الفحص.

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