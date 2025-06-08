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أخبار مصر

أمين المجلس الأعلى للآثار يعلن عن كشفين أثريين جديدين بالأقصر، تعرف عليهما

جانب من الاكتشافات
جانب من الاكتشافات الأثرية الجديدة، فيتو

حرص الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، خلال تواجده بمحافظة الأقصر، على تفقد أعمال الحفائر التي تجريها عدد من البعثات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بعدد من المواقع الأثرية والتي جاء من بينها موقع حفائر البعثة المصرية بمنطقة العساسيف بالقرنة، وحفائر البعثة الأثرية المصرية بمنطقة نجع أبو عصبة بالكرنك.

الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة العساسيف بالأقصر

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنه في العساسيف تمكنت البعثة من الكشف عن مجموعة من التوابيت الخشبية الصغيرة المخصصة للأطفال معظمها في حالة سيئة جدًا من الحفظ، وجميع التوابيت خالية من النقوش والكتابات، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف يتم الاستعانة بمتخصص في العظام الآدمية والتوابيت الخشبية لتحديد العصر الذي تعود إليه هذه التوابيت، وكذلك دراسة العظام الموجودة بداخلها لتحديد العمر والجنس وأسباب الوفاة، الأمر الذي يسهم في معرفة أعمق لموقع الحفائر بشكل عام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار: إن البعثة المصرية كشفت عن مجموعة من الأوستراكات من الحجر الجيري والفخار، وخاتمين مخروطين الشكل فاقدي بعض الأجزاء يقرأ عليه (المشرف علي البيت خونسو)، بالإضافة إلى الكشف عن بئر  داخله عدد من تماثيل الأوشابتي الصغيرة من الفيانس الأزرق، فضلا عن الكشف عن غرفة يتوسطها عمود عليه بقايا ملاط ولا يوجد عليه أي كتابات.
 

 

الكشف عن سور ضخم من الطوب اللبن

أما عن حفائر البعثة المصرية في منطقة نجع أبو عصبة، فأوضح الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن سور ضخم من الطوب اللبن يرجع تاريخه إلى عهد الملك (من خبر رع) أحد ملوك الأسرة ال 21، وهو سور مبني من قوالب الطوب اللبن الذي ختم كل قالب فيه باسم الملك مع اسم زوجته، كما تم العثور على بوابة من الحجر الرملي في قلب هذا السور، بالإضافة إلى بعض الورش المختلفة وأفران صناعة تماثيل البرونز، بالإضافة إلى عدد من التماثيل الأوزويرية المصنوعة من البرونز مختلفة الأحجام وبعض العملات والتمائم، كما تم العثور على ورشة كبيرة لصناعة الجعة، والتي توضح وظيفة المنطقة في فترات زمنية مختلفة والتي ربما كانت تمثل منطقة صناعية.

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الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلي للأثار محافظة الأقصر الأقصر العساسيف محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر

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