خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن التباين غلب على أداء الأسواق الخليجية في الأسبوع الماضي الذي اقتصر على أربع جلسات بسبب عطلة عيد الأضحي المبارك.

وأضافت أن الأسواق الخليجية تأثرت بهدوء وتيرة الحديث عن الرسوم الجمركية الأمريكية.



بورصة السعودية



شهد سوق الأسهم السعودية أداءً إيجابيًا خلال الأسبوع المنتهي في 4 يونيو 2024 بدعم البنوك والاتصالات وتراجعت القيمة السوقية بضغط أرامكو.

وسجل المؤشر العام للسوق تاسي ارتفاع نسبته 0.13% بمكاسب بلغت 14.12 نقطة صعد بها إلى مستوى 11,004.53 نقطة مقابل 10,990.41 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي

وبدأ سوق الأسهم السعودية اعتبارا من يوم الخميس عطلة عيد الأضحى والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري حيث يستأنف السوق تعاملاته بعد العطلة اعتبارا من جلسة الأربعاء 11 يونيو.



وتراجعت القيمة السوقية خلال الأسبوع الحالي بواقع 41 مليار ريال، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ تداول إلى 9.165 تريليون ريال مقابل 9.206 تريليون ريال بنهاية جلسة الخميس 29 مايو الماضي.



بورصة الإمارات



ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الأربعاء، حيث حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 2.083 مليار درهم فيما بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 12 مليار درهم بإجمالي مكاسب بلغت 14.083 مليار درهم.



واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.370 مليار درهم توزعت على 44.480 ألف صفقة.



ومع ختام التعاملات ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.25 %إلى مستوى 5535 نقطة وسط تعاملات بحجم 389.114 مليون سهم بقيمة 930.934 مليون درهم.



وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 957.799 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 955.716 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 2.083 مليار درهم.



كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44 %إلى مستوى 9734 نقطة وسط تعاملات بحجم 369.992 مليون سهم بقيمة 1.439 مليار درهم.



وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.003 تريليون درهم بختام التعاملات مقابل 2.991 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء بمكاسب بلغت 12 مليار درهم.



بورصة الكويت



تباين أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات آخر أسبوع قبل بداية عطلة عيد الأضحى المبارك وسط زيادة 0.58% بالقيمة السوقية.



ارتفع مؤشر السوق الأول 0.63% ليُغلق تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 8854.23 رابحًا 55.14 نقطة عن مستواه بختام جلسة الخميس الماضي في 28 مايو.



وسجل مؤشر السوق العام نمو على مستوى الأسبوع نسبته 0.58% بما يعادل 47.14 نقطة ليصل إلى مستوى 8159.63 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.35% أو 24.36 نقطة مُسجلًا 6991.37 نقطة بينما انخفض أداء مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.36% خاسرًا 25.88 نقطة ليصل إلى النقطة 7181.46

وبلغت قيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات نهاية الأسبوع 48.74 مليار دينار بارتفاع 0.58% ويعادل 281 مليون دينار قياسًا بمستواها عند إغلاق الأسبوع السابق البالغ 48.46 مليار دينار.



بورصة عمان



أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط 30 تعاملاته الأسبوعية بارتفاع نسبته 0.39 ٪؜بإقفاله عند مستوى 4.578.81 نقطة، رابحًا 17.77 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.



وتضمن الأسبوع 4 جلسات بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.01 %إلى 27.931 مليار ريال مقابل 27.927 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 4 مليون ريال.



وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع مع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.33 % بينما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.26 % وتراجع القطاع المالي بنسبة 0.13 %

وتعود أسواق المال للتداولات في جلسة الثلاثاء المقبل وسط توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد للمؤشرات مع استمرار إعلان نتائج الأعمال.

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