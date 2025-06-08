الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

استئناف عاطلين على حكم حبسهما 5 سنوات بتهمة النصب في الموسكي

متهمين، فيتو
متهمين، فيتو

تقدم عاطلان باستئناف أمام محكمة مستأنف جنايات القاهرة على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما علي توظيفهم خارج البلاد بدائرة قسم شرطة الموسكي. 


رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، بالنصب والاحتيال على المواطنين مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين.

 

النصب والاحتيال على المواطنين
 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما على أدوات طباعة جهاز كمبيوتر، و2 هاتف محمول بفحصهما فنيًّا تبيّن احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمان، اعترفا بنشاطهما الإجرامي للنصب على المواطنين والحصول على أموالهم، لرغبتهما في التربح السريع.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

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