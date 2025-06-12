الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

سعر النحاس
سعر النحاس

 يعتبر النحاس مكونا أساسيا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، ولأنه سلعة متداولة عالميا، فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

يُعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

 

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم 

سجل سعر النحاس 47390 دولار للطن في الأسواق العالمية اليوم الأحد 8 يونيو 2025.

سعر النحاس اليوم  
وصل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى 280 و300 جنيه.

وتراوح سعر كيلو نحاس خالص اليوم في السوق المصرية  بين 330 و400 جنيه.

وتراوح سعر كيلو نحاس مخلوط اليوم في السوق المصرية بين 280 و300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع اليوم في السوق المصرية ما يعادل 550 جنيها.

وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 240 و280 جنيها.

وسجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن اليوم في السوق المصرية ما يعادل 548 جنيها.

وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم اليوم في السوق المصرية ما يعادل 530 جنيها.

ويعتبر النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

ويؤدي  ضعف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر النحاس البورصات العالمية النحاس

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

يحمل ذكرى سيئة مع الأحمر، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

بالقميص 72، الشمال القطري يعلن رسميا التعاقد مع أكرم توفيق

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

الخطيب ينعى محمد جمال لاعب كرة الصالات

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

المزيد
الجريدة الرسمية