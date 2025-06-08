الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة بالأيدي لحالة تعد بالبناء على أرض زراعية في سوهاج

ازالة بالأيدي
ازالة بالأيدي

تمكن موظفو الوحدة المحلية لمجلس قروي الخيام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء المخالف عبارة عن بناء بالطوب الأبيض البلوك، بأيديهم، بدون معدات بناحية قرية الخيام وذلك بعدما استغل مالك الأرض فترة إجازة عيد الأضحى.




وكان  بلاغ  قد ورد إلى مجلس قروي الخيام بمركز دار السلام يفيد بقيام عامل بالبناء على أرض زراعية بناحية النغاميش على مساحة 80 متر ، وعلى الفور انتقل مجلس قروى الخيام الى مكان الواقعة  لتنفيذ إزالة فورية   وجار  اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.


وشدد حسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام على  ضرورة المتابعة خلال الأيام المقبلة وعدم التهاون فى اى مخالفات وسرعة التصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية اجازة عيد الاضحي الارض الزراعية الاراضى الزراعي البناء على الاراضى الزراعية الوحدة المحلية

مواد متعلقة

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

توزيع الألعاب على الأطفال بمركز شباب قاو في سوهاج احتفالا بالعيد (صور)

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

كاتس يهدد نشطاء السفينة "مادلين" ويطالب جيش الاحتلال بمنعهم من الوصول لغزة

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية