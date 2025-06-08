إزالة بالأيدي لحالة تعد بالبناء على أرض زراعية في سوهاج

تمكن موظفو الوحدة المحلية لمجلس قروي الخيام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء المخالف عبارة عن بناء بالطوب الأبيض البلوك، بأيديهم، بدون معدات بناحية قرية الخيام وذلك بعدما استغل مالك الأرض فترة إجازة عيد الأضحى.







وكان بلاغ قد ورد إلى مجلس قروي الخيام بمركز دار السلام يفيد بقيام عامل بالبناء على أرض زراعية بناحية النغاميش على مساحة 80 متر ، وعلى الفور انتقل مجلس قروى الخيام الى مكان الواقعة لتنفيذ إزالة فورية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.





وشدد حسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام على ضرورة المتابعة خلال الأيام المقبلة وعدم التهاون فى اى مخالفات وسرعة التصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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