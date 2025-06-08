الأحد 08 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى كامل يتحدى الاعتراضات ويعلن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي لـ الموسيقيين

مصطفي كامل
مصطفي كامل

أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، البدء في إجراءات انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة في الموعد المحدد، رغم اعتراض بعض الأعضاء على إجرائها نظرًا للتكلفة المالية المرتفعة.

 

في هذا السياق، أكد مصطفى كامل رفضه لتلك الآراء، موضحا أنه كلف الشؤون القانونية بإعداد الجدول الزمني للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وبعد تقديم المقترح الكامل للجدول الزمني، وافق النقيب رسميًا على المضي قدمًا في تنفيذ إجراءات الانتخابات.

 

وقال مصطفى كامل في بيان: “توكلت على الله ووقعت بالموافقة على كل ما جاء بالمقترح، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في اختيار من يمثلها، متمنيًا التوفيق لكل من يرى في نفسه القدرة على حمل الأمانة وخدمة أعضاء النقابة”.

 

كما دعا النقيب أعضاء مجلس الإدارة لحضور جلسة القرعة العلنية، التي سيتم بثها على الهواء مباشرة، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حال تغيب أي من الأعضاء، بشرط اكتمال النصاب القانوني (النقيب + 6 أعضاء).

 

وفي السياق نفسه، كلّف نقيب الموسيقيين الشؤون القانونية بالتواصل مع الفنان أركان فؤاد لتمثيل الفنانة نادية مصطفى في جلسة القرعة، نظرًا لوجودها خارج البلاد.

 

واختتم نقيب المهن الموسيقية، البيان، بالتأكيد على التزامه بالعهد والقانون قائلًا: "سأظل محافظًا على العهد والوعد حتى نهاية فترة ولايتي بإذن الله، ولن أخالف القانون، فالعدل أساس المُلك".

 

 

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