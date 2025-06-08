سيارة طائشة تطيح بـ6 أشخاص، وقرارات عاجلة من النيابة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث اصطدام سيارة متهورة بعدد من الأشخاص المتوقفين على جانب الطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان، على دائري المنيب.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، وانتداب خبراء من المرور لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الحادث.

سيارة طائشة تدهس 6 أشخاص

البداية كانت بتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين أعلى دائري المنيب بعد نزلة الكونيسة.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة ملاكي بعدد من الأشخاص أعلى دائري المنيب في اتجاه المريوطية - الهرم، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، بعدما أسفر الفحص الأمني عن وقوع ضحايا.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم زوجان وطفليهما وشخصين آخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، كما تحولت السيارة المتسببة في الحادث إلى كتلة من الحديد الخردة بعدما تهشمت تماما جراء الاصطدام بالضحايا.

واستعانت قوات الشرطة بأوناش المرور لرفع السيارة المتسببة في الحادث لتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.