مبدعات غزة في ضيافة صالون إبداع المرأة المصرية

يستضيف صالون “ إبداع المرأة المصرية “ والذي أسسته الكاتبة ضحى عاصي، عددا من الكاتبات الفلسطينيات، تحت عنوان ”مبدعات غزة”.

يقام صالون “ إبداع المرأة المصرية” في السابعة مساء الأربعاء المقبل 11 يونيو الجاري، بمقر حزب التجمع، ويشارك فيه عددا من المبدعات الفلسطينيات القادمات من غزة ومقيمات فى القاهرة، ويقرأن نصوصًا لمبدعات يعيشن تحت الحصار في غزة.



وتهدف الأمسية إلى تسليط الضوء على الإبداع النسوي الفلسطيني في ظل العدوان والحصار، ينسِّقها الكاتب محمود بركة، وتشارك فيها أربعة مبدعات فلسطينيات هن: الكاتبة والحكواتية هبة الأغا، وهي ومدربة في مجال الكتابة الإبداعية، تعمل في مؤسسة عبد المحسن القطان في غزة، تم ترجمة العديد من النصوص لها الى اللغة الإنجليزية والفرنسية ونشرها في مجلات مختلفة وإصدارات أدبية، كتبت العديد من اليوميات والنصوص تحت الإبادة تحت عناوين مختلفة (مرثية بيت العائلة، حين تنقشع الحرب، ذاكرة حامضة، ماذا تفعل امرأة خائفة من الحرب، ثلاثة قصائد في الأمومة، مسامير صدئة في القلب، شمعة على علبة فاصولياء حمراء، تغريبة الحمادين، رسائل إلى هناء)، وأطلقت بودكاست "ع درج غزة" لتوثيق يوميات النزوح والإبادة، وشاركت في العديد من الفعاليات الثقافية العالمية المناصرة لغزة.



وتشارك - أيضًا- الكاتبة والشاعرة مريم الخطيب، تدرس طب الأسنان وتدمج في أعمالها الأدبية تجارب الهوية الفلسطينية والمقاومة الثقافية. نشرت أعمالها في منصات متعددة وتشارك في نشاطات ثقافية واجتماعية تعزز قضايا العدالة والحرية، ومن أعمالها "خياطة أبو رجب – تفصيل، تصليح، تقصير”أحمر شفاه- الظلال التي تمشي على ضلع مكسور".



وتشارك الشاعرة ابتسام أبو سعدة شاعرة فلسطينية من أم مصرية، جزائرية المولد والنشأة، عضوة لجان باتحاد المرأة الفلسطينية، عملت بمجال النشر والتدقيق اللغوي، ولها ثلاثة دواوين، ديوان ابتسامات تشرينية ٢٠١٣، ديوان أنوثة مؤجلة٢٠١٤، وديوان قبيلة من التعب٢٠٢٠، وديوان قيد الطبع، وشاركت بالعديد من المهرجانات منها مهرجان طنجة الدولي للشعر، مهرجان الأقصر للشعر العربي، مهرجان طنطا الدولي للشعر، مؤتمر الثقافة الشعبية بجامعة المنصورة، ملتقى القاهرة الأدبي، والعديد من الفعاليات الشعرية المقامة في مصر وخارجها.



وتشارك كذلك- منة سلمان بشير، طالبة في كلية الدراسات اﻹنسانية في جامعة اﻷزهر في القاهرة، تخصص اللغة اﻹسبانية وآدابها، مهتمة بتعلم اللغات، العمل المجتمعي، والكتابة الأدبية، عضو من أعضاء فريق مبادرة حكايات فلسطينية للأرشيف العائلي.

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