تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة الموزع الموسيقي نوار البحيري

توفي صباح اليوم الموزع الموسيقي نوار البحيري، وذلك بعد مسيرة فنية شهدت تعاونا مع عدد من النجوم.

من المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم، من مسجد سوق غزة في الزاوية الحمراء، إلى مدافن الغفير، وتستقبل الأسرة العزاء في شارع سيد درويش الزاوية الحمراء.

اشتهر الراحل بتوزيعه لأغنية "سد يا ماما سد" التي قدمتها المطربة أمينة، وحققت صدى جماهيريًا واسعًا، كما أشرف على توزيع الموسيقى التصويرية لمجموعة من المسلسلات الناجحة، من أبرزها فهد البطل من بطولة أحمد العوضي، وحكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، حيث لعب دورًا مهمًا في إثراء الأجواء الدرامية لتلك الأعمال من خلال لمساته الموسيقية.

وكان مسلسل فهد البطل لـ أحمد العوضي تصدر المشهد في الموسم الرمضاني الماضي، حيث احتل المركز الأول في قائمة الأعمال المنافسة على الشاشات، وذلك بسبب تحقيق ملايين المشاهدات، وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي.

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