الأحد 08 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مفاجآت في حفلات النصف الثاني من يونيو بساقية الصاوي

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

انتهت ساقية عبد المنعم الصاوي، من التجهيزات النهائية، لحفلات النصف الثاني من شهر يونيو، الجاري، والذي من المقرر انطلاقه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

في هذا السياق، من المقرر، أن تشهد الساقية العديد، من الحفلات لكبار الفرق الموسيقية، بخلاف الندوات الثقافية، وتقدم الساقية خلال جدول الحفلات الشهري، والذي من المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

 

وكانت ساقية الصاوي وضعت بعض الشروط لحضور الحفلات، جاءت على النحو التالي:

 

قواعد دخول حفلات الساقية

1- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة، وعلى ولي الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل، وفي حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

2- منع  دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

3- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

4- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

5- غير مسموح بالتصوير نهائيا أو البث المباشر.

 

ساقية الصاوي، تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا اليوم وتعد نموذجًا للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك.

أنشأ الساقية محمد الصاوي  نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي في عام 2003 2003 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. 

 

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