تجهيزات خاصة لحفلات يونيو في ساقية الصاوي

بدأت ساقية عبد المنعم الصاوي، في التجهيز لحفلات، شهر يونيو المقبل، الذى من المقرر أن يشهد العديد من السهرات الفنية والثقافية.

في هذا السياق، بدأ المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، مناقشة جدول حفلات شهر “يونيو”، مع الإدارة الفنية بالساقية، من أجل الاتفاق على إعادة حفلات الأندرجراوند من جديد، بظهور كايروكي، ومسار إجباري، وبلاك تيما، على مسرح ساقية الصاوي.

وكانت ساقية الصاوي، وضعت بعض الشروط لحضور الحفلات جاءت على النحو التالي:

قواعد دخول حفلات الساقية

1- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرةكاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل، وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

2- منع دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

3- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

4- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

5- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.

ساقية الصاوي، تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا اليوم وتعد نموذجًا للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك.

أنشأ الساقية محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي في عام 2003 2003 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

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