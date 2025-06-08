هشام عباس يتألق بأغانيه في حفله بعيد الأضحى على مسرح البالون (صور)

أحيا المطرب هشام عباس ، حفلًا غنائيًّا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك على مسرح البالون تحت رعاية البيت الفني برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

حفل هشام عباس في عيد الأضحى

وتألق هشام عباس خلال حفله بعيد الأضحى بعدد من أغانيه ومنهم صيني، يتربى في عزو بالإضافة إلى عدد أخر من أغانيه.

وكشف الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فيما قبل عن خطة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية خلال احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك.

وقال الفنان تامر عبد المنعم في تصريحات صحفية إن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية من المقرر أن يقوم بإحياء حفل ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الفنان محمد عدوية، وذلك على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

كما أكد "عبد المنعم" أن فيلم عيد الأضحى "المشروع X" بطولة النجم كريم عبد العزيز سيتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى على قاعة صلاح جاهين، وذلك بالتعاون مع سينما الشعب.

وقال الفنان تامر عبد المنعم إن السيرك القومي من المقرر أن يقدم مجموعة من الفقرات الجديدة خلال عيد الأضحى المبارك، وسيتم فتح أبواب السيرك خلال موسم عيد الأضحى وذلك بتقديم حفلة واحدة أول أيام عيد الأضحى، وبعدها يقدم السيرك القومي حفلين بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى.

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