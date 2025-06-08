الأحد 08 يونيو 2025
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حالة الطقس اليوم، شبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بالتزامن مع  ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ويسود  طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26

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