ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 شهيدا منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن 72 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 56 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

واستهدفت الغارات منازل ومناطق سكنية ومرافق مدنية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، في وقت تواصل فيه طواقم الإسعاف والإنقاذ جهودها لانتشال المصابين والجثث من تحت الأنقاض.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعاني منها سكان غزة، وسط نزوح واسع للعائلات وتفاقم الأزمة في الخدمات الصحية والمعيشية نتيجة الحصار المستمر والتدمير المتواصل للبنية التحتية.

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