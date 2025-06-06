الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

إصابة فتاة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق بالسلام

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيبت فتاة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينة السلام وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث مروري بالسلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بمصادمة وإصابة فتاة أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة السلام وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


و بالفحص تبين إصطدام سيارة بفتاة أثناء عبورها الطريق، نتج عن ذلك (إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم)، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حادث مروري بالسلام مدينة السلام السلام قسم شرطة السلام

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