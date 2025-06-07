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اقتصاد

المركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة قد يتوقف

المركزى الاوروبى
المركزى الاوروبى

 قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بوريس فوجيتش، السبت 7 يونيو، إن البنك يكاد ينتهي من خفض أسعار الفائدة إذا استقر التضخم عند 2% كما هو متوقع.

وكان خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال العام الماضي، وأشار إلى تعليق مؤقت للسياسة النقدية الشهر المقبل، حيث عاد التضخم الآن بأمان إلى هدفه البالغ 2% بعد ثلاث سنوات من تجاوزه.

وقال محافظ البنك المركزي الكرواتي للصحافيين على هامش مؤتمر، وفق رويترز: "أوافق على أننا اقتربنا من الانتهاء، وأننا في وضع جيد".

 

بيانات النمو والتضخم 

 وأضاف أنه "إذا تحققت توقعاتنا في يونيو، فأعتقد أن هذا هو التوصيف الصحيح لموقفنا من السياسة النقدية".

وأشار إلى أن أي مفاجآت في بيانات النمو والتضخم ستؤثر على تفكير البنك المركزي الأوروبي، وكذلك على نتائج مفاوضات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي يصعب التنبؤ بها.

ووفقًا للقرار الصادر يوم الخميس، السادس من يونيو، سجل معدل الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي 2%، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

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الولايات المتحدة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

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