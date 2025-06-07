السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

10 لقطات جديدة من كواليس فيلم أسد بطولة محمد رمضان

اسد.فيتو
اسد.فيتو

تصدر النجم  محمد رمضان التريندات الرقمية بمصر وعدد من الدول العربية، عقب كشفه عن لقطات جديدة من كواليس تصوير مشاهد فيلمه السينمائى الجديد، الذي يحمل طابعا تاريخيا أكشن وهو المعنون بـ“أسد”. 

فيلم محمد رمضان الجديد أسد

وظهر رمضان بزي تاريخي وبالشارب الغليظ والوجه الصارم داخل  لوكيشن تصوير أول المشاهد بالعمل الذي يُحضر له منذ ثلاث سنوات ماضية، وذلك استعدادا لعرضه خلال الأشهر المقبلة.

وصلت مواقع تصوير الفيلم لـ 15 موقع تصوير متنوعا بين القاهرة وعدد من المحافظات، وتم التحضير لملابس وإكسسوارات ما يقرب من 2000 شخص، للعيش فى أجواء ما قبل 1800 عام.

 

ويعد فيلم أسد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

أسد: القصة والأبطال

 والفيلم يدور فى إطار تاريخي، ويتناول جزء منه ثورة العبيد، ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

فيلم "أسد" من بطولة محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا ومن إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري، ومونتاج أحمد حافظ وديكور أحمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه.

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