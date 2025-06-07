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اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 7-6-2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 7 يونيو 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 35 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة مستقرة، لذا يتوقع بعض المحللين أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها وأن يستمر دعم أسهم شركات التعدين.

ويقدّر محللو "جولدمان ساكس" أن البنوك المركزية تشتري 80 طنًا متريًا من الذهب شهريًا. ويقدّر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية تشتري مجتمعةً 1000 طن سنويًا، أي ما لا يقل عن ربع الإنتاج السنوي المُستخرج من الذهب.

 

 

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