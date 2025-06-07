أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 7-6-2025

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 7 يونيو 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 35 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة مستقرة، لذا يتوقع بعض المحللين أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها وأن يستمر دعم أسهم شركات التعدين.

ويقدّر محللو "جولدمان ساكس" أن البنوك المركزية تشتري 80 طنًا متريًا من الذهب شهريًا. ويقدّر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية تشتري مجتمعةً 1000 طن سنويًا، أي ما لا يقل عن ربع الإنتاج السنوي المُستخرج من الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.