السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

دورات تدريبية متقدمة لمنقذي شواطئ الإسكندرية استعدادًا لصيف 2025

الإسكندرية
الإسكندرية

 بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وبالتعاون مع القوات البحرية المصرية، تنفيذ برنامج تدريبي متقدم لمنقذي الشواطئ.

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في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الصيف 2025، وتنفيذًا لتوجيهات  الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة رفع كفاءة فرق الإنقاذ وتعزيز إجراءات السلامة على الشواطئ.

ويشمل البرنامج تنظيم ثلاث دورات تدريبية متتالية، تستوعب كل منها 20 منقذًا، بإجمالي 60 ساعة تدريبية لكل دورة. وقد اختُتمت الدورة الأولى بنجاح، وسوف يتم   انطلاق الدورة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت الإدارة المركزية أنه تم التنبيه على جميع مستأجري الشواطئ بضرورة الالتزام بتوفير منقذ لكل 75 مترًا من الشاطئ،وفي حال عدم التزام المنقذين بتواجدهم في أماكنهم، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفرض غرامات مالية على مستأجر الشاطئ، قد تصل إلى فسخ التعاقد 
وتأتي هذه الخطوة في إطار  المحافظة على سلامة رواد الشواطئ، وضمان توفير صيف أمن للجميع .

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المركزية للسياحة والمصايف الشواطئ الاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن

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