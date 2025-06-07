دورات تدريبية متقدمة لمنقذي شواطئ الإسكندرية استعدادًا لصيف 2025

بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وبالتعاون مع القوات البحرية المصرية، تنفيذ برنامج تدريبي متقدم لمنقذي الشواطئ.

في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الصيف 2025، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة رفع كفاءة فرق الإنقاذ وتعزيز إجراءات السلامة على الشواطئ.

ويشمل البرنامج تنظيم ثلاث دورات تدريبية متتالية، تستوعب كل منها 20 منقذًا، بإجمالي 60 ساعة تدريبية لكل دورة. وقد اختُتمت الدورة الأولى بنجاح، وسوف يتم انطلاق الدورة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت الإدارة المركزية أنه تم التنبيه على جميع مستأجري الشواطئ بضرورة الالتزام بتوفير منقذ لكل 75 مترًا من الشاطئ،وفي حال عدم التزام المنقذين بتواجدهم في أماكنهم، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفرض غرامات مالية على مستأجر الشاطئ، قد تصل إلى فسخ التعاقد

وتأتي هذه الخطوة في إطار المحافظة على سلامة رواد الشواطئ، وضمان توفير صيف أمن للجميع .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.