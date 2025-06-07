السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

الصور الأولى لآثار حريق كنيسة العذراء بإسنا في الأقصر

اثار حريق كنسية العذراء
اثار حريق كنسية العذراء بإسنا

 أفادت مصادر مطلعة لـ «بوابة فيتو» أن حريق كنسية العذراء مريم بإسنا كان محدودًا، وجرى التعامل معه بسرعة واحترافية، مشيره إلى أنه لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، واقتصر على بعض التلفيات البسيطة في إحدى الغرف الجانبية للأجهزة الكهربائية.

حريق كنسية العذراء بإسنا بالأقصر 

من جانبها، بدأت الأجهزة المختصة المعاينة الأولية لموقع الحريق، فيما تولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على أسبابه، مع أنباء بوجود ماس كهربائي وراء الحادث.

وأشاد عدد من الأهالي بسرعة تدخل قوات الحماية المدنية، التي وصلت خلال دقائق من الإبلاغ، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الموقف، مؤكدين على أهمية توافر وسائل الأمان داخل دور العبادة وضرورة إجراء صيانة دورية لمنظومة الكهرباء.

هذا وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود شبَّ داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل الكنيسة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق واحتوائه قبل امتداده إلى باقي أجزاء المبنى.

 

وعلى صعيد متصل، تؤمّن الأجهزة الأمنية في الأقصر محيط الكنيسة حاليًا، لضمان استقرار الأوضاع واستكمال التحقيقات الفنية اللازمة.

آثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 1
آثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 1
آثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 2
آثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 2
آثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر  3
آثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر  3
اثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 4
اثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 4
اثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 5
آثار حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 5
حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 
حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 
إخماد حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 
إخماد حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 
السيطرة على حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 
السيطرة على حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر 
حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر اليوم
حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر اليوم

 

 

 

 

 

 

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