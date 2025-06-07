السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

الصور الأولى لحريق محدود داخل مخزن كنيسة في الأقصر

حريق كنسية العذراء
حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر

 نجحت قوات الحماية المدنية بالأقصر في إخماد حريق محدود نشب داخل مخزن بالطابق العلوي من كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا. 

وكان مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق محدود داخل مخزن بكنيسة العذراء مريم بإسنا دون إصابات أو وفيات في الأرواح البشرية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء. 

 

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا إلى محل الواقعة لكشف ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 1
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 1
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 2
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 2
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 3
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 3
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 4
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 4
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 5
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 5
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 6
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 6
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 7
حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 7

 

 

 

 

 

 

 

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الأقصر حريق حريق كنسية العذراء حريق كنسية العذراء مريم بإسنا السيطرة على حريق محدود في إسنا حريق كنسية العذراء مريم بمدينة إسنا

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