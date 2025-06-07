الصور الأولى لحريق محدود داخل مخزن كنيسة في الأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية بالأقصر في إخماد حريق محدود نشب داخل مخزن بالطابق العلوي من كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا.

وكان مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق محدود داخل مخزن بكنيسة العذراء مريم بإسنا دون إصابات أو وفيات في الأرواح البشرية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا إلى محل الواقعة لكشف ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 1

حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 2

حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 3

حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 4

حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 5

حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 6

حريق كنسية العذراء بإسنا في الأقصر 7

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.