السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

إخماد حريق محدود بمخزن كنيسة في الأقصر بدون إصابات

حريق كنسية العذراء
حريق كنسية العذراء بإسنا

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق محدود في مخزن داخل كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا في الأقصر. 

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بنشوب حريق محدود داخل مخزن بكنيسة العذراء مريم بإسنا دون إصابات أو وفيات، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا إلى محل الواقعة لكشف ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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